90 minutes de gameplay pour se faire une idée sur Resident Evil RE:Verse

L’annonce de RE:Verse n’a sans doute pas provoqué autre chose qu’un sourire poli chez les personnes qui ont suivi le live de Capcom la semaine dernière. Il faut dire que les précédentes tentatives du studio en matière de déclinaison multijoueurs pour Resident Evil ne se sont pas vraiment soldées par des réussites.

Avec RE:Verse, Capcom semble donc se limiter à un concept simple et efficace : du match à mort. Mais du match à mort avec un twist.

Les 12 combattants (tous issus du lore de Resident Evil) doivent non seulement engranger un maximum de frags pour remporter la manche, mais aussi récolter des échantillons de virus sur la map. Car une fois occis par un adversaire, ils se transformeront en monstre issu de l’univers Resident Evil (oui, on peut incarner Nemesis). Au plus d’échantillons de virus on possède au moment de sa mort, plus puissant sera le monstre incarné.

On apprend aussi via cette séquence de jeu que le filtre cel-shading peut être désactivé pour retrouver des graphismes plus dignes des dernières productions de la licence.

Enfin, l’occasion est bonne de rappeler qu’une phase de bêta réservée a justement démarré hier sur PS4 et Xbox One. Les détails pour obtenir son accès sont disponibles sur le site officiel de Resident Evil.