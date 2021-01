Deep Rock Galactic passe les 2 millions de ventes et fait le point en chiffres

Disponible sur Steam et Xbox One en version 1.0 depuis mai 2020 (et arrivé il y a quelques semaines sur le Game Pass), Deep Rock Galactic a sans aucun doute trouvé son public. Son développeur, Ghost Ship Games, célèbre aujourd'hui les 2 millions d'unités écoulées de son FPS de minage coopératif, dont un peu plus de la moitié a eu lieu uniquement en 2020, où les ventes ont presque triplé.

En 2020, uniquement sur Steam, il y avait 46 300 joueurs actifs par jour (contre 17 000 en 2019 durant l'accès anticipé) et, au total, les joueurs ont miné pendant plus de 7 000 vraies années. On notera également que 1,3 million de joueurs ont été tués par l'arrivée d'un pod de ravitaillement, ou encore que sur les 106 millions de morts totales, 7,5 millions ont découlé d'un tir ami…