The Elder Scrolls Online : Bethesda détaille la prochaine extension intitulée Blackwood

Ainsi, la saga annuelle des Portes d'Oblivion débutera avec le pack de jeu nommé Flames of Ambition. Celui-ci permettra d'explorer deux donjons totalement inédits avec d'autres joueurs. Aussi, il sera nécessaire de parcourir ces instances JcJ avec une guilde ou des amis et non en solo. Le déploiement de ce pack est prévu le 8 mars 2021 sur PC/Mac et Stadia. Les utilisateurs Xbox One et PS4 devront patienter jusqu'au 16 mars prochain.