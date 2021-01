Les développeurs de Streets of Rage 4 se penchent sur Garou Mark of the Wolves 2 !

Pas de vidéo ici, mais une superbe illustration signée Ben Fiquet et Julian Nguyen-You, qui met en scène l'indémodable Rock Howard, ainsi qu'un personnage inédit, figurant dans les documents préparatoires d'un vrai Garou Mark of the Wolves 2, qui n'a jamais vu le jour.

Du côté de chez SNK, la suite de cet ultime épisode de la saga Fatal Fury n'est pas à l'ordre du jour, et le studio se concentre aujourd'hui sur d'autres licences, à savoir The King of Fighters et Samurai Shodown.

La ferveur des fans et le talent de Lizardcube sauront-ils convaincre SNK de proposer une (digne) suite à l'excellent Garou Mark of the Wolves. Suspense ? Seul l'avenir nous le dira !