Ninja Theory (Hellblade) donne des détails sur Project: Mara

Le CES 2021 a une nouvelle fois fait figure de rendez-vous immanquable pour le monde la Tech. Marquée par d’importantes annonces que nous avons suivies avec assiduité, cette édition 2021 a levé le voile sur de nombreux produits et innovations du côté de l’automobile, des téléviseurs et autres moniteurs, des PC portables, de l’audio et bien sûr du hardware auquel nous allons nous intéresser ici. Retour (non exhaustif) sur les annonces les plus marquantes du CES 2021 en matière de matériels informatiques.