Resident Evil Village : une présentation le 21 janvier et une bêta annoncée

Sur son site, Capcom a ouvert les inscriptions pour une bêta fermée bien mystérieuse qui se tiendra sur PS4 et Xbox One (également jouable sur PS5 et Xbox Series X|S) à partir du 27 janvier. La démo concerne vraisemblablement un mode multijoueur qui semble lié à Resident Evil Village. Des informations à ce sujet seront communiquées lors du Showcase. Enfin, d'autres annonces concernant la franchise dans son ensemble seront effectuées le 21 janvier.