Le dérèglement climatique pourrait nous pousser au... cannibalisme, selon un chercheur

Manger des insectes ou des humains

La chair humaine pas bonne... pour la santé

Source : Business Insider

Les scientifiques alertent régulièrement sur les effets catastrophiques du réchauffement climatique sur la planète, et les dernières prévisions ne poussent pas à l'optimisme. L'augmentation de la température moyenne et les catastrophes naturelles induites provoqueraient, entre autres, la raréfaction de la nourriture, à cause de terres plus difficiles à cultiver.Dans ce contexte, le chercheur suédois Magnus Söderlund a évoqué une solution pour s'alimenter : recourir au cannibalisme. Néanmoins, lâchez la main de votre colocataire, ce n'est pas si simple.La suggestion est intervenue lors d'une conférence au GastroSummit, événement autour de l'alimentation et de la santé, à Stockholm (Suède). Magnus Söderlund y a alors déclaré que l'humanité devrait certainement trouver des alternatives pour se nourrir. Celles-ci pouvaient consister à manger des insectes, comme des sauterelles ou des vers, mais également de la chair humaine. Le scientifique a même ajouté, un peu plus tard, à la télévision suédoise : «».Cependant, il faut noter que Söderlund n'est pas un expert en agronomie ou en nutrition. Il s'agit en réalité d'un chercheur en marketing, qui étudie notamment les réactions psychologiques des individus. Il peut donc lui sembler intéressant de provoquer son audience, avec une proposition controversée...Néanmoins, il n'est pas le premier à explorer la voie du cannibalisme comme solution face au réchauffement climatique. En 2018, Richard Dawkins, biologiste britannique, s'est demandé s'il était possible de produire de la viande à partir de cellules humaines cultivées en laboratoire. L'idée de Söderlund était, elle, différente : il suggérait plutôt de prélever de la chair sur des cadavres, pour la servir à des êtres humains (et bon appétit bien sûr).Quel crédit apporter à une telle piste ? Outre les problèmes éthiques, le cannibalisme pose également des problèmes sanitaires. Ainsi, il y a dix ans, les membres d'une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont contracté une maladie mortelle, liée à la cuisson et à l'ingestion de morceaux de cadavres humains, dans le cadre d'une pratique rituelle.Alors comment lutter contre la raréfaction imminente de la nourriture ? Une piste crédible consisterait peut-être à suivre les recommandations du GIEC : réduire le gaspillage alimentaire, la déforestation, la consommation de viande rouge, les émissions de gaz à effet de serre... Bref, lutter véritablement contre les sources du dérèglement climatique.