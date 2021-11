Une nouvelle cellule photovoltaïque, pour faire de la lumière l'énergie du futur

Les panneaux solaires recouvrent de plus en plus les toits de nos habitations, des entreprises et même des satellites . Dans certaines régions, des champs entiers ont été reconvertis en gigantesques fermes solaires qui s’étendent à perte de vue. Car l’énergie solaire est propre, n’émet pas de gaz à effet de serre et sa matière première est inépuisable. Elle nous permet d'éclairer nos villes, de chauffer nos habitations et de faire fonctionner nos appareils. L'énergie solaire est considérée comme renouvelable, pourtant, son poids financier et environnemental freine son expansion. Et si l’énergie lumière était la solution ?