HBO a commandé un pilote pour un spin-off prequel de Game of Thrones

Ce ne sera pas l'histoire que vous pensiez connaître

Rien avant 2020

Modifié le 14/06/2018 à 16h38

Et s'il ne s'agit que d'un pilote, on se doute que le succès sera au rendez-vous. Dans tous les cas, il va falloir prendre patience : cette nouvelle série, qui permettra de découvrir de nouvelles aventures dans Westeros, ne devrait pas apparaître dans nos télévisions avant 2020.Ce préquel sera co-crée par George R.R. Martin, l'auteur original de la série ainsi que Jane Goldman qui a notamment travaillé sur Kick-Ass ou encore Kingsman.HBO a publié le synopsis officiel. On apprend ainsi que la série "" Normalement, aucun des acteurs principaux de la série ne devrait faire son apparition à l'écran !Cette nouvelle série ne devrait cependant pas voir le jour avant la fin officielle de Game Of Thrones. Même si aucune date officielle n'a été communiquée, on peut imaginer que la diffusion devrait avoir lieu en 2020.Il est important de noter qu'il s'agit du premier pilote approuvé parmi les différents projets qui sont en train d'être développés autour de la série. Pour le moment, ce pilote n'a pas de nom, mais les fans de la série vont sûrement apprécier l'idée... et que ce premier épisode se transformera très rapidement en une série complète !