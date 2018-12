La Fnac dévoile son top des livres numériques et audio 2018 sur Kobo

"Meilleure vente" ne signifie pas forcément "plus grand plaisir"

Le livre audio, un usage bien différent

C'est une tradition, les fins d'années sonnent généralement l'heure des bilans sur ce qui a pu nous marquer durant les 12 derniers mois. De votre côté, vous êtes-vous plongé dans le monde passionnant de la lecture, qu'elle soit numérique ou audio ? La société des liseuses de la(Rakuten), a pour sa part dévoilé le, mais aussi celui desainsi que le classement desSur la librairie numérique Kobo by Fnac, les lecteurs ont privilégié le best-seller de Joël Dicker,, livre le plus vendu sur la plateforme. L'auteur suisse devance un autre taulier des ventes de bouquins, Guillaume Musso et son roman. Les deux, qui sont les auteurs les plus lus en 2018, ont occupé durant de longues semaines la tête des ventes. Julie de Lestrange, première femme du classement, occupe les 3e et 4e places avec son roman optimisteet. L'un des auteurs phares du moment, Marc Levy, pointe à la huitième place des ventes sur les liseuses Kobo en 2018 avec son romanAu rayon des livres numériques jugés les plus addictifs par Kobo by Fnac (comprenez les livres les plus lus), on retrouve celui de Michael Connelly,, comme étant celui ayant le plus captivé les Français.de Franck Thilliez et, de Bernard Minier, suivent l'auteur américain. L'écrivaine napolitaine Elena Ferrante est parvenue à placer trois tomes de sa saga éponyme(7,8 et 10e) dans le top 10.Le classement des livres audio les plus achetés depuis juin 2018, mois qui a marqué le lancement du service de lires audio Kobo by Fnac, est dominé par le guide de Christophe André,, qui propose des trucs et astuces simples pour méditer en toutes circonstances. André est suivi par, un livre écrit par l'historien israélien Yuval Noah Harari. À la troisième place, on retrouve, le roman policier de Dan Brown. Les nostalgiques de J.K. Rowling ne seront pas en reste puisquese classement dixième, indémodable.Concernant les livres audio, une pratique relativement nouvelle, on notera que. Le livre audio constitue, aux yeux des Français, un usage bien différent de celui du livre numérique.