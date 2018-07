Raspbian : une nouvelle mise à jour qui simplifie la vie des débutants sur Raspberry

Assistant de configuration et app store pour les néophytes

Les nouveautés apportées par la mise à jour

Modifié le 05/07/2018 à 16h35

Si avec ses nano-ordinateurs,a réussi à proposer un accès à la nano-informatique plus simple pour le grand public, force est de constater que pour les utiliser, il est nécessaire d'avoir quelques compétences techniques. Les débutants peuvent facilement être rebutés par l'utilisation des ordinateurs Raspberry.La fondation le reconnait dans l' un de ses billets de blog : leur système d'exploitation n'aide pas assez les nouveaux utilisateurs, qui peuvent être perdus lorsqu'ils passent de Windows/Mac à Linux sans accompagnement.La dernière version de l'va permettre aux nouveaux utilisateurs de passer par un assistant de configuration, mais aussi d'être accompagné dans le choix des logiciels à installer.Dans leur nouvelle version de, la fondation britannique a intégré de nouvelles fonctionnalités qui aideront les débutants à prendre en main le système d'exploitation plus simplement.Un assistant de configuration s'exécutera au tout premierde l'OS, pour guider les utilisateurs à travers les opérations de configuration de base de leur nano-ordinateur. Ils pourront pas exemple changer la langue, ou encore connecter en Wi-Fi leur RaspberryPi.Concernant la gestion logicielle,intègrera dorénavant une espèce d'dans lequel les utilisateurs débutants pourront trouver une liste de logiciels recommandés, leurs évitant ainsi de passer par la console pour installer, supprimer ou mettre à jour un programme.Enfin, les liens d'aide pointant vers le site d'aide de Raspberry ont été mis à jour et actualisés.Des nouveautés ont aussi été ajoutées. La mise à jour de Raspbian embarque désormais la version 65 du navigateur internet Chromium browser. Les claviers disposant de touches permettent d'augmenter et de contrôler le volume de n'importe quel périphérique audio, chaque touche augmentant ou baissant le son de 5%. Jusqu'alors, les modifications se faisaient par paliers de 10%. De plus, la disposition du clavier est à présent conservée même lorsque Raspbian est booté en mode console. Dernière nouveauté qui plaira forcément : il ne sera plus nécessaire de saisir à nouveau le code de sécurité d'une connexion Wi-Fi pour se connecter à nouveau sur un réseau précédemment utilisé.Enfin, de nombreux autres petits bugs ont été corrigés et la stabilité du système d'exploitation a été améliorée.Pour récupérer la mise à jour, vous pouvez cliquer ici ou, si vous êtes déjà sous Raspbian, ouvrez la console et tapez y les lignes suivantes :