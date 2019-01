Apple plancherait sur un nouveau modèle d'iPod Touch

Dépoussiérer l'iPod Touch

Séduire les enfants et les jeunes adolescents

Source : Digital Trends

La sixième - et pour l'heure dernière - génération d'a vu le jour en 2015. Depuis,a laissé de côté ce produit (tout en continuant à le vendre), concentrant ses efforts musicaux sur Apple Music, sa plateforme de streaming accessible depuis l'iPhone. Mais d'après le site japonais Macotakara , l'entreprise serait en train dePlusieurs raisons peuvent expliquer ce revirement de situation. Premièrement, si Apple n'a pas abandonné la commercialisation de l'iPod Touch (contrairement au Shuffle ou au Nano), c'est qu'il y a certainement un public. L'appareil peut en effet convaincre des utilisateurs souhaitant, par exemple pour des raisons de connectivité insuffisante. Sans compter que, contrairement aux derniers iPhone, le lecteur audio a conservé sa, ce qui peut constituer un argument pour des amateurs de casques filaires.Et pour ces cibles, l'iPod Touch semble désormais quelque peu, quatre ans étant un laps de temps colossal pour ce type de technologie. Il possède ainsi des composants loin d'être à la pointe, pour un prix demeurant pourtant assez élevé : 239 € pour la version 32 Go, 379 € pour 128 Go.Apple pourrait avoir une autre idée derrière la tête en refondant l'iPod Touch. La firme espérerait, qui ne serait pas encore équipé d'un smartphone. Ce pourrait être le cas d'enfants dont les parents considèrent qu'ils ne sont pas encore en âge de posséder leur propre téléphone.L'enjeu pour Apple serait alors de, en les habituant à ses produits simples à utiliser et à ses applications, telles qu'iTunes ou iMessage. Ainsi, par la suite, ils seraient plus enclins àet à basculer vers les appareils plus chers, comme les iPhone. Pour rendre un utilisateur accro à sa marque, rien de tel que de commencer le marketing dès l'enfance.