PES 2022 : une bêta ouverte est disponible sur consoles

Dans son communiqué, Konami précise que « le but de cette bêta est d'évaluer la qualité du matchmaking et la connexion aux serveurs ». L'éditeur japonais précise au passage que le gameplay, les graphismes ou encore l'équilibrage ne sont pas définitifs puisque le jeu est toujours en développement. Le cross-play entre les consoles d'une même famille est supporté.



Enfin, le Bayern Munich, le FC Barcelone, la Juventus et Manchester United sont les seules équipes jouables. Le bêta est accessible sur PS4 , PS5 , Xbox One et Xbox Series X |S. Rappelons que PES 2022 utilisera l'Unreal Engine à la place du Fox Engine de Konami. La date de sortie n'a pas encore été annoncée.