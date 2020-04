Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 : 45 000 exemplaires, et pas un de plus

Lire aussi :

Une console évidemment collector, qui devrait être particulièrement prisée par les joueurs dans les semaines à venir.Quelques jours seulement après l'officialisation de la manette collector , Microsoft a également levé le voile sur la Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 Une console qui sera disponible avant le jeu dont elle s'inspire, puisque cette dernière sera commercialisée en juin.Cette nouvelle Xbox One X édition limitéereprend évidemment les thèmes de, avec un design particulièrement travaillé. On y retrouve le côté «» propre au prochain jeu de CD Projekt RED, sans oublier une petite LED supplémentaire en façade. Evidemment, la manette sera également bien de la partie.L'autre bonne nouvelle, c'est que cette Xbox One X édition limitée contiendra également un code qui permettra de télécharger, dès sa disponibilité, le 17 septembre prochain.Microsoft précise que le côté «» de sa nouvelle création se caractérise par la commercialisation de 45 000 exemplaires seulement, dans le monde. Autant dire qu'il va falloir se montrer rapide pour ne pas passer à côté de cette énième Xbox One collector. Le prix n'a quant à lui pas été communiqué.Soulignons pour conclure que la manette collector, inspirée du célèbre «» de Johnny Silverhand, est déjà disponible à la vente.