🔥 5 packs Nintendo Switch pour Noël à prix cassés

Cinq packs Switch à découvrir sans plus attendre pour Noël

Pack Nintendo Switch Néon + Crash bandicoot N.Sane Trilogy + Mario Kart 8 Deluxe + Little Nightmares à 399 euros

Pack Nintendo Switch Néon + Crash bandicoot N.Sane Trilogy + Super Mario Odyssey + Little Nightmares à 399 euros

Pack Nintendo Switch Néon + Crash bandicoot N.Sane Trilogy + Rocket League + Little Nightmares à 399 euros

Pack Nintendo Switch Néon + Crash bandicoot N.Sane Trilogy + Super Mario Party + Little Nightmares à 399 euros

Pack Nintendo Switch Néon + The Legend of Zelda: Breath of the Wild + Super Mario Odyssey à 399 euros

Dès sa sortie début 2017, la Switch a connu un succès retentissant qui ne se dément pas au fil des mois qui passent. La raison ? Un principe très intéressant qui mélange console portable et console de salon, une ludothèque emplie de titres spectaculaires et de petites pépites indépendantes, et surtout, le savoir-faire de Nintendo pour nous proposer des jeux multijoueurs aussi simples à prendre en main que fun.Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, la Nintendo Switch est un cadeau de Noël idéal qui pourra réunir toute la famille autour de parties endiablées, et c'est pourquoi nous avons décidé de vous proposer aujourd'hui une sélection de packs Switch à poser au pied du sapin. Comprenant deux ou trois jeux, dont des titres comme Mario Kart 8 Deluxe, Zelda Breath of the Wild ou Crash Bandicoot N-Sane Trilogy, ils vous permettront de profiter pleinement des possibilités offertes par cette console.Avec cette sélection bourrée à craquer de jeux, vous devriez pouvoir découvrir tous les aspects de la Switch : jeu solo ou multi, pour les plus jeunes comme pour les plus âgés, tout y est. De quoi passer des heures de jeux en somme.