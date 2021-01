Non, Desperados 3 ne sera pas disponible sur Nintendo Switch... Peut-être sur Nintendo Switch Pro ?

Quand bien même la Nintendo Switch est capable de faire tourner Skyrim, The Witcher 3, Wolfenstein ou encore DOOM, la petite console de Nintendo ne semble pas en mesure d'accueillir Desperados 3.

Si l'équipe de développement affirme qu'elle serait on ne peut plus ravie (et avec plus de 75 millions de consoles vendues dans le monde, on les comprend) de proposer Desperados 3 sur Nintendo Switch, les limitations techniques de la machine empêchent un tel portage en bonne et due forme.