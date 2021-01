Nintendo Switch : au Royaume-Uni en 2020, des ventes équivalentes à celles des PS4, PS5 et Xbox réunies !

2020 aura encore été une année particulièrement riche pour la Nintendo Switch. Une année marquée notamment par la sortie de titres tels que Animal Crossing: New Horizons ou encore Luigi's Mansion 3, qui ont fait exploser les ventes de consoles.

Selon Christopher Dring, de GameIndustry, Nintendo aurait en effet écoulé (au Royaume-Uni) autant de Nintendo Switch en 2020, que de PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series réunies ! Pour certains, le fait que la Nintendo Switch soit considérée comme une console « secondaire » (soit une console à posséder en plus d'une PS4/PS5 ou d'une Xbox) n'est pas étrangère à cela ; tout de même, quel succès insolent pour la console hybride de Nintendo !