Nintendo pourrait dévoiler sa Switch Pro cette semaine... à quelques jours de l'E3

Il y a quelques jours, Bloomberg donnait des nouvelles de la future (et hypothétique) Nintendo Switch Pro. Une version modernisée de la console hybride lancée en 2017, qui pourrait profiter d'une architecture plus puissante, avec en prime un écran OLED et une sortie vidéo compatible 4K.

Aujourd'hui, diverses rumeurs font état d'une présentation de cette nouvelle Nintendo Switch pour ce jeudi… soit quelques jours seulement avant les festivités de l'E3 2021 , qui débuteront le 12 juin. De cette manière, les développeurs pourraient exhiber leurs jeux Nintendo Switch Pro dès la semaine prochaine.