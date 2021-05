La future Nintendo Switch Pro listée sur Amazon, vraie fuite ou simple farce ?

Par exemple, le nom « New Nintendo Switch Pro » semble relativement improbable tant il mélange des termes empruntés à la New Nintendo 3DS et à la PS4 Pro. Aussi, il parait difficile d'imaginer qu'Amazon puisse lister un article sans en connaître le nom. Enfin, il est extrêmement rare de voir des fuites « sérieuses » dans le milieu du jeu vidéo provenir du Mexique. L'Australie ou encore certains pays du continent asiatique (Thaïlande, Japon…) s'illustrent plus fréquemment dans le listing de jeux / consoles non annoncés.