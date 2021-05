Nintendo précise son calendrier pour ses prochains jeux Pokémon

Pour célébrer les 25 ans de la franchise, Nintendo et The Pokémon Company souhaitent faire plaisir à la communauté. Ainsi, après New Pokémon Snap en avril, ce sera au tour de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante de débarquer sur la machine hybride du constructeur japonais. Il s'agit tout simplement d'un remake des opus sortis sur DS en 2006. A contrario, un soft bien inédit intitulé Légendes Pokémon : Arceus est prévu pour l'année prochaine.