The Falconeer: Warrior Edition se posera sur PS5, PS4 et Switch le 5 août prochain

Cette nouvelle édition regroupe les DLC publiés jusqu’à maintenant, elle bénéficie de voix-off réenregistrées pour l’occasion et d’un tutoriel simplifié lors du prologue. Autre ajout notable, l’édition Warrior se dote d’un nouveau pack de contenu intitulé « Edge Of The World ». Celui-ci comprend une histoire indépendante et de nouvelles quêtes secondaires ainsi que des lieux et objets inédits. Ce DLC sera également disponible pour les possesseurs du jeu sur Xbox et PC lors de la sortie.

The Falconeer: Warrior Edition est prévu pour le 5 août 2021 sur PS5 , PS4 et Switch. Il est d’ores et déjà disponible en précommande numérique et physique au prix de 29,99 €. Seule l’édition physique de Nintendo affiche un prix légèrement plus élevé de 34,99 €.