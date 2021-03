The Binding of Isaac Repentance : une version physique sur Switch, PS4 et PS5 plus tard dans l'année

Attendue de pied ferme par les fans du jeu désormais culte d'Edmund McMillen et son studio Nicalis, cette extension aura donc bien droit à une version physique. Nous pouvons toutefois relever que les consoles Xbox sont pour l'heure boudées, les PS4, PS5 et Switch étant visiblement les seules consoles capables de connaître la Repentance.

Cette version physique sera vendue à 60 euros et comprendra, en plus des améliorations graphiques et de gameplay promises et de la pléthore de nouveaux objets, personnages jouables, biomes, ennemis et boss, un livre en couleur et une couverture de boîte réversible.

Aucune date de sortie précise n'a toutefois été avancée, on sait seulement que l'ultime extension de The Binding of Isaac est attendue dans le courant du troisième trimestre 2021.