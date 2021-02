Monster Hunter Rise débarquera sur PC en 2022

Le gaming est un loisir qui peut vite revenir cher quand on est passionné. Avec des titres AAA qui coûtent plus de 60€ à leur sortie - voire beaucoup plus en édition collector avec des goodies - il faut se prévoir un budget solide. Ou être patient et attendre de longs mois - si ce n’est des années – pour profiter de soldes intéressants. Dès lors, difficile de résister à l’attrait des sites qui proposent des milliers de jeux gratuits…