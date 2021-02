Star Wars Republic Commando : un portage sur PS4 et Nintendo Switch attendu le 6 avril

Republic Commando propose d'incarner le chef d'une escouade de clones d'élites uniques en leur genre dans un FPS tactique. Plaçant son intrigue entre l'épisode II et l'épisode III de la prélogie, il s'agira d'évoluer sur de nombreux théâtres d'opérations en abattant les ennemis de la République et en dirigeant soi-même les membres de son escouade.

Ce portage sur PS4 et Nintendo Switch est assuré par Aspyr Media.

« Nous avons fait de notre mieux pour recréer le plus fidèlement possible le jeu original, avec quelques changements » a déclaré le studio à l'occasion d'un billet dédié sur le PlayStation Blog.

Nous pouvons ainsi nous attendre à de meilleurs contrôles notamment avec les manettes DualShock 4 et DualSense, le jeu étant également jouable en rétrocompatibilité sur PS5. La version Nintendo Switch devrait recevoir le même traitement pour un gameplay adapté aux Joy-Con. Les succès feront également leur apparition, une fonctionnalité en effet absente lors de sa sortie en 2005.

Ce portage de Star Wars Republic Commando est donc attendu sur les consoles de Sony et Nintendo le 6 avril prochain.