Valve lance une app Raspberry Pi 3 pour recréer chez soi le boîtier Steam Link

Une alternative à l'application Android

Steam Link désormais en BETA sur Raspberry Pi 3

curl -#Of http://media.steampowered.com/steamlink/rpi/steamlink_1.0.5_armhf.deb

sudo dpkg -i steamlink_1.0.5_armhf.deb



Source : Steam

En rupture de stock aux États-Unis et en Europe, Steam Link, le boîtier de Valve qui permet de streamer des jeux PC sur votre TV, va être remplacé par une solution logicielle. Sa production a par conséquent été stoppée La firme créée par Gabe Newell entend en effet se concentrer sur le développement de la plateforme logicielle , nommée elle aussi Steam Link, dont le principe reste le même à peu de chose près, excepté qu'elle est accessible via votre smartphone, tablette, ou Android TV. Contrairement au boîtier, ce n'est donc pas le réseau local qui est sollicité ici et, bien que l'application ait été éprouvée par les utilisateurs, elle reste tout de même moins performante qu'une solution matérielle.De plus, l'application n'est toujours pas disponible sur iOS , un « conflit d'affaires » empêcherait Valve de la publier sur l'App Store etcontinue apparemment de faire la sourde oreille.Toutefois, Valve propose désormais unepour les joueurs qui n'ont pas pu mettre la main sur le boîtier Steam Link, ceux qui ne seraient pas convaincus par les performances de la solution logicielle, ou encore pour les utilisateurs de périphériques Apple.En effet, la plus célèbre des plateformes de distribution de jeux vidéo vient de publier. Pour en profiter, il suffit de s'assurer d'utiliser la versiondu système d'exploitation (version par défaut depuis aout 2017) puis d'exécuter simplement la commande suivante :Il ne vous restera ensuite plus qu'à lancer le programme soit en passant par le menu, soit en exécutant la commande « Steamlink ».