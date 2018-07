Tencent WeGame : le Steam chinois arrivera bientôt en Occident

A l'assaut de Steam

Modifié le 10/07/2018 à 16h07

Le géant chinois- qui possède des parts au sein d'éditeurs comme Blizzard ou Ubisoft - a lancé l'an dernier, sa plateforme de vente de jeux dématérialisés. Jusqu'à présent disponible en Chine continentale, le Steam-like chinois commence à s'exporter vers l'international.Une version bêta est actuellement en déploiement dans une version anglaise pour les joueurs de Hong Kong. Si le catalogue WeGame est pour l'instant très peu fourni, avec à peine plus de 200 jeux, il devrait rapidement s'étendre pour attirer les joueurs anglophones occidentaux. La plateforme ne proposera d'ailleurs pas que de la vente de jeux vidéo. Profitant de ses nombreuses acquisitions, Tencent serait déjà en train d'intégrer des outils de communication commeou, prédominants en Chine. Des options de streaming en direct seront aussi proposées.L'occidentalisation de WeGame n'est pas une coïncidence : Valve est sur le point de lanceren Chine avec l'appui de l'éditeur Perfect World, le papa de Dota 2. La plateforme américaine est prédominante en Occident, mais doit encore se faire accepter des joueurs chinois et surtout s'adapter aux lois de l'Empire du Milieu.Pour son ascension, Tencent devra donc lutter fermement. Le catalogue de jeux chinois va devoir s'agrandir très vite. Mais avec les nombreux partenariats noués par la gigantesque multinationale asiatique, l'épreuve pourrait être plus simple que prévue, bien qu'aucune date de sortie officielle n'ait encore été divulguée.