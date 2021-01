Steam va bientôt supporter nativement les fonctionnalités des manettes Xbox Elite (et d'autres)

L'un des principaux ajouts de cet update est un support avancé pour les manettes Xbox Elite. Il devient possible directement dans Steam de configurer les quatre palettes qui se trouvent à l'arrière du contrôleur, avec plus de possibilités de bind pour celles-ci. De quoi créer une expérience personnalisée et devenir plus efficace en jeu.

Autre nouveauté, Steam permet de reparamétrer le bouton « Share » des manettes livrées avec les Xbox Series S et X. Les joueurs peuvent ainsi rendre utile une touche dont ils n'ont pas besoin.

Le launcher autorise également, avec cette mise à jour, l'utilisation de plus de quatre manettes Xbox en même temps. Enfin, le support du moteur vibreur Trigger Rumble est disponible pour les jeux qui ont recours à l'API Windows.Gaming.Input.