Valve : le mode TV Big Picture va être remplacé par l'interface du Steam Deck

Après une première phase de bêta, le mode Big Picture de Steam est lancé officiellement le 3 décembre 2012. L’idée derrière cette fonctionnalité était de pouvoir convertir l’interface utilisateur de Steam en une interface plus proche de celle des consoles lors de l’utilisation de la plateforme de Valve sur un support TV.

Plus adapté à ce type d’écran, Big Picture permettait notamment une navigation à la manette , et ce, tout en profitant du confort de votre canapé. Cette mise à jour de l’interface intervenait, à l’époque, à point nommé et préparait le terrain pour le futur projet de Valve : les Steam Machines , ou Steam Box.