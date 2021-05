Découvrez Mini Motorways, le jeu de stratégie qui vous fera construire des routes cet été

Mini Motorways bénéficiera d’un suivi hebdomadaire multiplateformes avec des mises à jour et de l’ajout de nouveaux contenus pour agrandir votre terrain de jeu et bâtir un réseau de plus en plus grand, à condition de ne pas vous laisser déborder par le trafic.

Dinosaur Polo Club fixe la sortie de Mini Motorways, sur PC et Mac via Steam, au 20 juillet prochain. Une version Switch est, quant à elle, prévue pour le premier trimestre de 2022.