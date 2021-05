Soldes Steam de printemps : notre top 5 des jeux Bethesda en promotion à surveiller

Titre tout aussi excellent d'une franchise qui a participé à la genèse du genre FPS solo, le dernier bébé d'id Software, DOOM Eternal , est une véritable ode satanique au massacre de démons.

Doté d'un gameplay nerveux et brutal réinventant les codes du FPS old-school, de graphismes somptueux et glorieusement optimisés, et enfin d'une bande-son démoniaque, campée par le désormais iconique Mick Gordon, la nouvelle aventure du DOOM Slayer est un plaisir de tous les instants.

En plus d'une aventure principale déjà conséquente et particulièrement retorse dans les difficultés supérieures, un DLC en deux parties (vendu séparément) est venu pimenter et corser encore davantage l'expérience.

Un titre qui s'adresse aux cœurs bien accrochés, accros à l'adrénaline et à la vitesse, et sans conteste l'un des meilleurs FPS de ces dernières années.