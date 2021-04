Soldes Steam de la Golden Week : notre top 5 des jeux japonais à surveiller

Autre jeu indiscutablement à surveiller à l'occasion de ces Soldes de la Golden Week : le dernier bébé de l'inénarrable Hideo Kojima, Death Stranding .

Doté d'un casting digne d'une production hollywoodienne et d'un scénario profondément complexe, traitant de thématiques plus que jamais d'actualité, Death Stranding est un voyage de tous les instants.

Nous y incarnons Sam Porter Bridges (Norman Reedus), un livreur dans un monde post-apocalyptique chargé de reconnecter les États-Unis. Le jeu introduit ainsi un mode en ligne comme jamais vu auparavant, où les efforts de chacun viennent faciliter la progression de tous.

Une belle façon de connecter les joueuses et joueurs entre eux, plus encore en cette période particulière. Un titre proprement unique en son genre et une expérience à vivre pour le croire.