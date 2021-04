NieR Automata : un patch attendu depuis 4 ans de la version Steam en développement

Porté sur PC via Steam en 2017, le chef-d'œuvre de Yoko Taro et Platinum Games, édité par Square Enix, a, quatre ans durant, fait couler beaucoup d'encre. Résolution downscalée, affichage bloqué en fenêtré, cap d'images par seconde parfois bloqué à 30, contrôles au clavier/souris très mal pensés : les problèmes de ce portage étaient nombreux.

Si, depuis, quelques correctifs ont été appliqués, la plupart des fans de NieR: Automata devaient compter sur la communauté de moddeurs pour profiter pleinement de l'expérience. Parmi les mods les plus plébiscités, il était possible de jouer avec des meilleurs contrôles au clavier/souris, dans une résolution supérieure à 1080p, sans downscale et en plein écran. Mais pour cela, il était nécessaire de passer par GitHub et de procéder à des manipulations relativement complexes pour les néophytes.