Valve retire The Sinking City de Steam après la plainte de Frogwares

Box est un service de stockage cloud et de synchronisation pour les particuliers et les professionnels pourvus de nombreuses fonctionnalités de collaboration en ligne. Basé sur le même modèle que Dropbox, il est compatible avec la plupart des plateformes et intègre d’innombrables applications tierces. Un service fiable, performant et sécurisé, mais plus cher que la moyenne et qui impose des limites contraignantes en fonction des formules.