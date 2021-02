Blood Bowl 3 : lancement du match prévu en août 2021 avec 12 équipes

Annoncé initialement à l'occasion de la Gamescom en août 2020 avec un trailer drôlement violent, le 3e volet de ce jeu de sport fantastique un brin tactique s'était depuis fait très discret. Pourtant, dans la soirée d'hier, la page Steam du jeu s'est mise à jour pour afficher une sortie courant août 2021.

Pour rappel, il s'agit initialement d'une parodie de football américain s'inscrivant dans l'univers Warhammer de Games Workshop, créée dans les années 80. Le jeu offre la possibilité d'opposer des équipes issues de différentes factions dans des matchs aussi violents que presque dépourvus de toutes règles, à la gloire éternelle du dieu Nuffle.

Comme au football américain, le but est de marquer le plus de touchdowns possibles avant la fin du temps imparti afin de gagner argent et renom pour son équipe. Sauf qu'ici, tous les coups sont permis pour y arriver, notamment massacrer les membres de l'équipe adverse. Tant que l'on a versé un pot-de-vin satisfaisant au « zèbre », celui-ci détournera le regard à chaque coup bas.

Ce joyeux chaos est en permanence commenté par Bob Bifford et Jim Johnson, un ogre et un vampire formant un duo des plus hilarants.