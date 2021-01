Evil Genius 2 : la suite du jeu de gestion culte trame une sortie machiavélique le 30 mars

C'est un jeu qui a su se faire attendre, travaillant dans l'ombre pour tramer dans sa base secrète de super-méchant la conquête du monde vidéoludique. Annoncé il y a quatre ans, il a fallu ensuite attendre juin 2020 pour découvrir un aperçu de gameplay et une preview plus en profondeur en octobre 2020.

Mais cette fois, ça y est, le plan machiavélique est enfin terminé, et le jeu trouve enfin une date de sortie. Il nous offrira la possibilité de choisir entre quatre génies du mal, chacun doté d'une personnalité, de capacités et d'une campagne différentes. De là, il nous appartiendra de développer notre base super-secrète à l'abri des regards et d'élaborer notre plan génial pour conquérir le monde.

Pour ce faire, nous devrons entraîner nos sbires de manière très méchante afin de faire le sale boulot nous permettant à terme de gagner de l'influence et des ressources pour mettre à exécution notre plan. Le studio britannique Rebellion ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et injectera du nouveau contenu une fois le jeu sorti.

Rendez-vous donc le 30 mars sur Steam pour démarrer la conquête du monde *rire machiavélique* !