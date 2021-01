Repentance, la dernière extension de Binding of Isaac, annoncée pour le 31 mars 2021

Largement inspiré du très populaire mod Antibirth et en collaboration avec son créateur, Repentance promet de belles choses pour les fans de la licence.

En plus d'une refonte graphique, cette ultime extension ajoutera un tout nouveau biome, des milliers de nouvelles salles, de nouveaux monstres, boss et pièges retors, et pas moins de 130 nouveaux objets. De quoi donner le tournis, le jeu de base comptant déjà plusieurs centaines d'objets aux synergies parfois délirantes, sans compter la pléthore de monstres, boss et pièges déjà disponibles.

Edmund McMillen et son studio ont profité de ce nouveau trailer pour indiquer qu'ils continueront à tenir les joueurs au courant de l'avancée du développement sur la page officielle Steam de l'extension.

Séchez donc vos larmes, vous en aurez bien besoin pour le 31 mars 2021.