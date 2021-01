Returnal : le shooter roguelike exclusif à la PS5 s'illustre dans une vidéo de gameplay

Rappelant à s'y méprendre le core-gameplay de Mass Effect Andromeda, mâtiné d'un peu de Risk of Rain 2, Returnal nous place dans la peau de Selene (incarnée par Gwendoline Christie, connue notamment pour ses rôles de Brienne of Tarth dans Game of Thrones ou Phasma dans la dernière trilogie Star Wars).

Dans Returnal, Selene doit évoluer sur une planète inconnue, en quête de réponses, et y terrasser des créatures, tout ce qu'il y a de plus alien, avec les outils à sa disposition et ce qu'elle découvrira dans cet étrange endroit. Mais la mort la guette à chaque tournant ; c'est d'ailleurs là que s'établit une dimension rogue-like que l'on a assez rarement vu ces derniers temps.