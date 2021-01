Selon le créateur de la licence, le futur God of War Ragnarök sortirait aussi sur PS4

C'est en tout cas ce qu'affirme un certain David Jaffe, créateur de la saga God of War, et aux manettes lors de la conception des deux premiers opus. Sur Twitch, ce dernier a répondu à une question concernant le futur God of War Ragnarök en affirmant : « Je suis sûr que le jeu sera disponible sur PS4 et PS5. Bien sûr qu'il le sera ! »