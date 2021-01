Des PS5 noires rappelant le design de la PS2 en vente en édition très limitée ce vendredi

Les adeptes de la PlayStation déçus que la PS5 ne dispose pas encore d'un design noir ou qui ne l'ont pas encore reçue peuvent espérer, avec beaucoup de chance, acquérir ce modèle proposé par SUP3R5.

Présentant un design entièrement noir et le glorieux logo de la PS2 à l'avant, ce modèle ne manquera pas d'attirer les convoitises. Seulement voilà, il ne sera disponible qu'en 304 exemplaires et les ventes s'ouvriront ce vendredi 8 janvier, à partir de 21 heures, heure de Paris.

Soyez donc prêts à dégainer la carte bleue, si vous avez les moyens, pour ce modèle en édition très limitée vendu à 649 $, soit environ 526 €. En guise de lot de consolation, les manettes noires fondées sur le même modèle sont, quant à elles, disponibles en 500 exemplaires à partir de 99 $, soit environ 80 €.

Les heureux acquéreurs de l'un ou l'autre de ces produits devraient s'attendre à les recevoir vers la fin du printemps 2021. La ruée vers ce modèle classe et prisée sera possible via le magasin en ligne de SUP3R5, cité en source ci-dessous. Bonne chance !