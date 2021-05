Destruction All-Stars : des bots pour pallier l'absence de joueurs online sur PS5

« Avec une communauté de la taille de celle de Destruction All-Stars, répartie dans le monde entier, nous avons des heures de pointe et des périodes d'activité où les joueurs sont peu nombreux dans le matchmaking en ligne (18 h-minuit en semaine et 16 h-3 h le week-end, heure de Paris). Nous voulons nous assurer que les matchs sont remplis à pleine capacité avec autant de vrais joueurs que possible, mais s'il manque X joueurs lors du matchmaking, les bots IA prendront les places restantes », explique le studio.

Un coup dur donc, pour cette exclusivité PS5 qui a pourtant été « offerte » via le PS Plus en début d'année.