Horizon Forbidden West : Guerrilla Games dévoile 14 minutes de gameplay sur PS5

Quoi qu'il en soit, le jeu semble magnifique et nous avons du mal à penser qu'il sera capable de tourner sur une PS4 classique. Quant à la jouabilité, elle semble calquée sur celle du premier opus. Aloy se cache dans les hautes herbes pour rester discrète, escalades des parois et utilise des armes déjà aperçues dans la licence comme un arc, un lance-pierres et bien plus encore. Elle peut aussi se servir de bombes fumigènes et d'une sorte de « paravoile » (petite référence à Zelda) pour se déplacer dans les airs.