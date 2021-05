Biomutant : suite à des soucis techniques, le jeu ne tourne qu'en 1080p sur PS5

En effet, Biomutant tournera en 1080p upscalé en 4K sur PlayStation 5. Si le jeu n'a pas encore été optimisé pour la nouvelle génération de consoles, cette information reste assez déconcertante puisque la version Xbox One sera capable d'atteindre la 4K native à 60fps sur Xbox Series X (et 1440p à 30fps sur Xbox Series S).



Via un communiqué, THQ Nordic explique que la 4K native a été désactivée sur PS5 pour des raisons de stabilité et de performances. Impossible de savoir si les développeurs déploieront un correctif pour régler le souci. Par ailleurs, les véritables versions PS5 et Xbox Series X|S de Biomutant arriveront à une date ultérieure.