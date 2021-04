PS5 : la nouvelle mise à jour améliore le compatibilité 120 Hz et le mode HDR

Pour finir, Sony ajoute également une compatibilité 120 Hz avec un plus grand nombre d'écrans PC via cette mise à jour. The Verge explique que si un utilisateur détient un écran 1080p et 120 Hz, celui-ci devrait être pris en charge. Hélas, le Variable Refresh Rate (ou VRR pour les intimes) n'est toujours pas à l'ordre du jour.