Crysis Remastered : la mise à jour next-gen apporte une meilleure résolution sur Xbox Series que sur PS5

Crysis Remastered passe à la nouvelle génération de consoles afin de profiter des joies des 60 fps stables. Qu'importe la console, la version remasterisée de l'excellent titre apporte trois modes : Performance, Qualité et Ray Tracing .

Toutefois, nous pouvons remarquer des différences de résolution pour certains modes et plus particulièrement le mode « Qualité » entre les Xbox Series et la PS5. En effet, si cette dernière permet un affichage du jeu en

1800p dans ce mode, les Xbox Series X|S peuvent quant à elles afficher le jeu en 2160p, respectivement à 60 et 30 fps. La Xbox Series S se place logiquement un peu en retrait sur le mode Ray Tracing, ne pouvant afficher le jeu qu'en 1080p et 30 fps.

Ce n'est pas la première fois qu'un jeu mis à jour pour les consoles next-gen boude quelque peu la PS5, pour des raisons encore inconnues. Star Wars Jedi: Fallen Order avait en effet subi en janvier un meilleur traitement sur Xbox Series X.