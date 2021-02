PlayStation : qu’attendre du State of Play de Sony ce jeudi ?

Sony a multiplié les sorties ces derniers jours, sans doute pour préparer le terrain et aiguiller les attentes de sa communauté. Entre l’annonce du PSVR2, le report de Gran Turismo 7 et la sortie prochaine de Days Gone sur PC, le constructeur a glissé l’arrivée d’une nouvelle opération Play At Home qui offrira plusieurs jeux et réduction sur PlayStation 4 et PlayStation 5, à commencer par le Ratchet & Clank sorti en 2016 sur PS4.

On sait également que la conférence, qui durera une trentaine de minutes, s’arrêtera sur 10 jeux différents (déjà annoncés ou non) et ne contiendra pas d’annonce matérielle ou marketing, type rachat de studio. Du jeu, et rien que du jeu pour ce premier State of Play de l’année, le constructeur n’ayant pas communiqué via ce format depuis le 15 octobre dernier. C’était pour présenter l’interface de la PlayStation 5, donc cet épisode promet d’être un peu plus riche en contenus.