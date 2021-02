Sony perdrait de l'argent à chaque PS5 vendue

Mais pourquoi Sony accepterait de vendre ses PS5 à perte ? L'objectif du constructeur est de fait de la rendre la plus accessible possible pour équiper massivement les foyers. Une mission à laquelle contribue aussi la PS5 Digital Edition, qui fixe le prix d'entrée de la nouvelle génération de PlayStation à « seulement » 400 euros.

Or, une fois le parc installé, Sony peut se rémunérer et générer d'importants revenus en mettant à contribution le reste de l'écosystème PlayStation : les accessoires (manettes, caméras, casques…), les jeux (notamment les first party) et les services (PlayStation Plus, PS Now).

Le géant japonais a d'ailleurs communiqué des résultats extrêmement positifs pour sa division PlayStation lors du dernier trimestre, portée notamment par les jeux et services en ligne, qui dégagent un chiffre d'affaire mais surtout un bénéfice en forte hausse par rapport à l'année dernière. Sony peut donc se permettre de perdre quelques euros à chaque fois que se vend une PS5, cette dernière va finalement lui rapporter bien plus à long terme.