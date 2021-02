God of War : le patch (gratuit) dédié à la PS5 est disponible... aujourd'hui !

Il faudra patienter encore quelques longs mois avant de pouvoir découvrir le nouveau God of War Ragnarök. En attendant, Santa Monica Studio propose de (re)jouer à l'opus de 2018 dans de nouvelles conditions sur PS5.

En effet, si de nombreux joueurs ont déjà pu profiter de la rétrocompatibilité de la PS5 pour découvrir le God of War de 2018 (notamment via le PlayStation Plus Collection), voilà que Santa Monica Studio annonce le patch dédié à la version PS5. Un patch disponible… aujourd'hui !