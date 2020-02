Sony annule sa venue au salon PAX East à cause du coronavirus

The Last of Us succombe à l'épidémie

Source : PlayStation Blog

C'est à Boston que se déroulera la PAX East 2020 du 27 février au 1er mars. Si le salon n'a pas été annulé (contrairement au Mobile World Congress ) à cause de l'épidémie de coronavirus, certains participants commencent à se retirer de l'événement. C'est malheureusement le cas de PlayStation si nous en croyons le dernier communiqué en date de la compagnie.Sur le, la marque nippone a confirmé qu'elle annule sa participation à la PAX East 2020.La PAX East aurait dû permettre aux visiteurs de jouer à The Last of Us Part II pour la toute première fois. D'autres titres commeou encoredevaient être présents.