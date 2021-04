State of Play : Ratchet & Clank Rift Apart et toutes les annonces à retenir

Pour finir, PlayStation a évoqué deux titres indépendants qui arriveront cette année. C'est le cas de Subnautica: Below Zero qui sortira à la fois sur PS4 et sur PS5 le 14 mai prochain. Sur cette dernière, il sera jouable en 4K native et le mode performance fera grimper le framerate jusqu'à 60fps. Cet opus inclura une nouvelle histoire, des créatures inédites et des décors glacés. De son côté, Subnautica premier du nom profitera d'une mise à niveau gratuite sur PS5 pour tous les possesseurs du jeu.