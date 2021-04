Genshin Impact : la version PS5 arrive le 28 avril avec plusieurs améliorations

Deux nouveaux personnages répondent à l'appel de la mise à jour. Nous avons d'un côté Eula (5 étoiles) et de l'autre Yanfeil (4 étoiles). Il faut aussi s'attendre à affronter des ennemis encore jamais vus dans le jeu. De plus, le royaume intérieur de Liyue ouvrira également ses portes. Pour pimenter le tout, des défis saisonniers ont été ajoutés afin de progresser plus rapidement. Enfin, les développeurs promettent des ajustements complémentaires afin d'améliorer l'expérience de jeu.